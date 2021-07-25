Полковник СКР раскрыл роль убитого советника Деда Хасана в воровской войне

Вор в законе Ильгар Алиев, известный в криминальных кругах как Ильгар Данабаш, убитый киллером 19 апреля 2012 года в центре Москвы, на улице Пресненский Вал, был стратегом и мозговым центром воровской войны «нулевых». Его роль в беседе с «Лентой.ру» раскрыл полковник юстиции Алексей Пищулин, глава СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы.

Дело об убийстве Данабаша расследовалось под руководством Пищулина. Сам Данабаш был ближайшим соратником и советником лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан). При этом между кланами Деда Хасана и вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского) шла война за контроль над рынками в Московском регионе, которая началась еще в 2008 году.

«Оперативники МВД и ФСБ вскоре после убийства Данабаша предоставили нам информацию, что именно он был смотрящим за рынками и овощными базами: обеспечивал покровительство и защиту от нападений для компаний-владельцев рынков, а также добивался получения кредитов и возврата долгов», — говорит Пищулин.

По словам собеседника «Ленты.ру», именно Данабаш — ключевая фигура в империи Деда Хасана — отвечал за коррупционные связи в правоохранительных и контрольных органах, а потому хранил в голове много информации.

13 июня 2018 года сообщалось, что вора в законе Хаджибабу Талыбханлы (Хаджи Бейлаганский) поместили в единственный женский изолятор Москвы, чтобы обезопасить от возможных нападений. 36-летний Хаджи Бейлаганский был задержан в ресторане «Белый дом» сотрудниками Московского уголовного розыска ранее, 31 мая. По версии следствия, задержанный в апреле 2012 года в Москве на Пресненском Валу застрелил из пистолета криминального авторитета Ильгара Данабаша, а также стрелял в его молодую спутницу.