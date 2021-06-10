Умер смотрящий за Воронежем вор в законе Плотник

Умер 56-летний вор в законе Олег Плотников, известный в криминальном мире как Плотник. Причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Плотник был единственным вором в законе Воронежа. В этом регионе он также занимал статус смотрящего. Свои дела он не успел никому передать, поскольку многие остерегаются ответственности по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Авторитета короновали в 1993 году. Он был судим 11 раз, в частности, по статьям «Хулиганство», «Убийство», «Приобретение и хранение наркотиков», «Угроза или насилие в отношение должностного лица».

В начале 2000-х на Плотника были совершены два покушения из-за борьбы за сферы влияния между представителями криминальной среды.

Отмечается, что Плотников был против выдвижения в Воронежской области лидеров кавказских преступных кругов. Однако после его смерти они могут снова заявить о себе.