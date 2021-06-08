Раскрыты мотивы первого оправдательного приговора вору в законе Тенго Потийскому

Липецкий областной суд в своем решении раскрыл мотивы вынесения первого оправдательного приговора вору в законе Тенгизу Гигиберии, известному в криминальном мире как Тенго Потийский. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В приговоре судья указал, что статья 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии появилась в апреле 2019 года, однако гражданин не может нести ответственность за свои действия, совершенные до вступления в силу этой статьи. К тому же, отмечается в приговоре, следствие не представило суду, какие преступления авторитет совершил в своем статусе уже после принятия антиворовской нормы.

Следствие утверждает, что Тенго Потийский был коронован в 1997 году, а воровские татуировки нанес не позднее 2011 года, но, несмотря на это, суд посчитал, что факт его пребывания на высшем положении в преступной иерархии не является бесспорно установленным. Более того, говорится в приговоре, сторона обвинения не представила, как вор может прекратить свой статус, не нарушая закон.

В начале процесса Тенго Потийский отрекся от статуса и поклялся судье и «всем святым» покончить с преступлениями и вернуться в семью.

На процессе эксперты рассказали, что вор в законе не может самостоятельно и добровольно снять с себя свой статус. Согласно процедуре, такие полномочия есть у других воров, и вопрос решается на сходке.

Прокуратура намерена оспорить оправдательный приговор Тенго Потийскому. Сам он на суде говорил, что после освобождения хотел бы, чтобы его депортировали на родину в Грузию. По его словам, у него двое маленьких детей, которых он никогда не видел.

О первом в России оправдательном приговоре вору в законе стало известно 7 июня. Тенго Потийский отсидел 17 лет за незаконное хранение оружия, разбой и убийство. Его очередной срок заканчивался в сентябре 2020 года, но за два месяца до выхода из колонии против него возбудили уголовное дело по антиворовской статье.