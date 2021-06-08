Вор в законе Алхас представил свой статус в СИЗО и пошел под суд

Вора в законе по кличке Алхас будут судить во Владимирской области за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины 1971 года рождения. Ему вменяется статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По данным следствия, обвиняемый был коронован в середине 1990-х годов. Прибыв в ноябре 2019 года в СИЗО-1 во Владимирской области, авторитет представил свой высокий статус сотрудникам учреждения. Во время нахождения под стражей вор в законе перекрикивался с арестантами из других камер и сообщил им свою уголовную кличку Алхас. В результате он получил от заключенных признание своего воровского статуса.

В ходе следствия авторитет признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Процесс над ним пройдет во Владимирском областном суде.