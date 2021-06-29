В Санкт-Петербурге скончался мушкетер воровского мира Дэртэн

В Санкт-Петербурге на 84-м году жизни от коронавируса скончался старейший российский вор в законе Валентин Гудиевский, известный в криминальных кругах как Дэртэн. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает издание «Прайм Крайм».

Мушкетер воровского мира, получивший кличку в детстве за умение фехтовать на палках, умер в городской больнице №26. Там вор в законе находился после перенесенного инсульта. Вечером у Дэртэна поднялась температура, а утром его доставили в реанимацию. Причиной смерти стал COVID-19.

Дэртэна называли старейшим «честным вором» в законе. Он был семь раз судим за карманные кражи. Последние десять лет Гудиевский отошел от дел и оставался в воровской семье на правах старейшины и хранителя традиций, который пользовался уважением всех членов преступной среды.