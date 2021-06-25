Вора в законе Принца из санкционного списка Украины посадили на три года

На Украине к трем годам тюремного заключения приговорен 50-летний Паата Чхартишвили, известный в криминальном мире как вор в законе Принц. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, Орджоникидзевский районный суд Запорожья признал Чхартишвили виновным в незаконном обороте оружия. Вор в законе находился в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В июле 2019 года глава Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что сфера влияния Принца распространяется на территорию Запорожья, Кривого Рога и доходит до Бердянска. Сферой его интересов являются местные заводы по добыче ценных металлов.

Украинская полиция задержала Принца в мае 2021 года. Он был взят под стражу на 60 суток

Паата Чхартишвили родился в Тбилиси в 1970 году и был коронован в 1990-м. Принца неоднократно задерживали правоохранительные органы Украины, России и Грузии. Он отбывал наказания за кражи, торговлю наркотиками и оружием.

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