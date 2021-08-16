Бывший мэр Кривого Рога прокомментировал смерть своего преемника

Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул прокомментировал версию о самоубийстве своего преемника на посту Константина Павлова. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Вилкул отметил, что не верит в данную версию событий. Павлов приехал в город из отпуска, в котором был вместе с женой, чтобы принять участие в установлении флагштока ко Дню Независимости, рассказал он. Бывший мэр также добавил, что Павлов был его близким другом. По его словам, он знал, какие отношения были у Павлова с женой и сыном, поэтому не верит в то, что тот мог лишить себя жизни.

Ранее источники в полиции рассказали подробности смерти мэра Кривого Рога. По словам собеседников украинского издания, на видео с камер наблюдения видно, как Павлов ходил по дому с ружьем. «Потом на видно, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону», — рассказали они. Уточняется, что сосед Павлова услышал выстрел в 6:37 утра. По данным экспертизы, смерть мэра наступила примерно в это же время. На версию самоубийства указывают отпечаток пальца Павлова, смывы, пороховые газы и баллистика.