В сети появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Запись опубликована в Telegram-канале «Репортер UA».

На кадрах видно, как мэр ходит по дому с оружием, смотрит в телефон, затем садится возле двери. Далее показано крыльцо дома, от которого отпрыгивает кошка. Предположительно, в этот момент произошел выстрел.

Как сказано в сообщении, на записи было «четко видно», что Павлов покончил с собой. При этом фрагмент видео вырезан. Полиция обнародует подробности произошедшего на специальном брифинге.

15 августа тело Константина Павлова было найдено на веранде загородного дома, рядом лежало ружье. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, президент Владимир Зеленский взял его под личный контроль.

Позже источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что отпечатки пальцев, смывы, пороховые газы и баллистика указывают на то, что произошло самоубийство. Предшественник Павлова на посту мэра Юрий Вилкул заявил, что не верит в эту версию.

Павлов стал мэром Кривого Рога в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».