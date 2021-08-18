На Украине допустили версию доведения мэра Кривого Рога до самоубийства

Следствие рассматривает версию доведения мэра Кривого Рога Константина Павлова до самоубийства. Об этом пишет портал «Обозреватель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

Предполагается, что причиной случившегося могли стать махинации с тендерами, которые контролировались бывшим мэром города Юрием Вилкулом и его сыном Александром. По данным собеседников издания, Павлов хотел уйти в отставку, однако ему не давали сделать этого.

Отмечается также, что после гибели Павлова полицейские пришли в мэрию с обыском, но в кабинет мэра их отказались пускать без решения суда. Когда силовикам удалось попасть внутрь, они не обнаружили там ни документации, ни телефонов, ни компьютера, ни любых других цифровых носителей. Один из источников предположил, что это стало результатом «заметания следов», связанных как с тендерной документацией, так и с деталями личного общения Павлова с окружением Вилкула.

15 августа полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве из-за смерти мэра Кривого Рога. Его тело обнаружили на веранде дома в селе Вольное. Рядом с ним лежало ружье.