На фото и видео последних минут жизни мэра Кривого Рога обнаружили несостыковку

Пользователи в сети обнаружили несоответствия на фото и видео из дома мэра Кривого Рога

На фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, получившего смертельное огнестрельное ранение, нашли несостыковки. Об этом сообщает ТСН.

Внимательные пользователи в сети заметили, что на ранее опубликованной видеозаписи, зафиксировавшей последние минуты жизни политика, Павлов ходит по дому с оружием и телефоном в руках, а также в тапках на босую ногу. Однако на представленных следствием фотографиях после смерти видно, что на ногах у мэра появились темные высокие носки, которых не наблюдалось на видео. Полиция пока не смогла объяснить это несоответствие.

15 августа тело Константина Павлова было найдено на веранде загородного дома, рядом лежало ружье. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, президент Владимир Зеленский взял его под личный контроль. Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии смерти мэра: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.

Позже источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что отпечатки пальцев, смывы, пороховые газы и баллистика указывают на то, что произошло самоубийство. Предшественник Павлова на посту мэра Юрий Вилкул заявил, что не верит в эту версию. Супруга погибшего отказалась давать показания.

Павлов стал мэром Кривого Рога в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».