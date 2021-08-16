Вдова мэра Кривого Рога отказалась давать показания

Вдова мэра Кривого Рога Константина Павлова, найденного мертвым у себя дома с огнестрельным ранением, отказалась давать показания. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Супруга Павлова Елена отказалась давать какие либо показания по дела гибели мужа, подробности их общения и о том, не было ли ссоры между ними на отдыхе, где они провели время вместе, и откуда Павлов уехал раньше времени», — рассказал источник издания в МВД.

По словам собеседника «Страны», женщина сослалась на статью Конституции, позволяющую не давать показания против себя, членов семьи и ближайших родственников.

«При этом телефон Павлова, по которому он с кем-то переписывался перед выстрелом, все ещё заблокирован», — добавил источник.

Ранее официальный представитель МВД Украины назвал три версии смерти мэра: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.