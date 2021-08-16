Украинская полиция озвучила выводы судмедэкспертов о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, передает УНИАН.

Замначальника регионального управления Олег Слипчук рассказал, что на теле погибшего обнаружено одно огнестрельное ранение. Смерть наступила в воскресенье, 15 августа, в период между 06:00 и 07:00.

На имя Павлова был зарегистрирован карабин и травматическое оружие. О вероятных угрозах Павлову следствию неизвестно, привел подробности дела Слипчук.

Он добавил, что полиция не станет комментировать появившееся ранее видео с камер видеонаблюдения в доме погибшего. «Мы не знаем, каким образом оно попало в сеть Интернет», — пояснил замначальника управления.

Ранее официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии смерти мэра: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.