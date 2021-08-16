В Раде назвали предполагаемую дату выборов мэра Кривого Рога

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» назвала предполагаемую дату внеочередных выборов мэра Кривого Рога в связи с гибелью Константина Павлова. Об этом сообщает «Українські Новини».

По словам депутата, согласно законодательству, избрание нового главы города может состояться в конце октября или в конце марта. Однако, учитывая процедурные моменты по организации досрочных выборов, избрать нового главу города осенью 2021 года не представляется возможным. «Ближайшая дата, когда могут произойти выборы — конец марта следующего года», — рассказала Кравчук.

15 августа тело Константина Павлова было найдено на веранде загородного дома, рядом лежало ружье. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, президент Владимир Зеленский взял его под личный контроль. Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии смерти мэра: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.

Позже источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что отпечатки пальцев, смывы, пороховые газы и баллистика указывают на то, что произошло самоубийство. Предшественник Павлова на посту мэра Юрий Вилкул заявил, что не верит в эту версию.

Павлов стал мэром Кривого Рога в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».