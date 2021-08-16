Политолог оценил версию о замаскированном самоубийстве мэра Кривого Рога

Украинский политолог Денис Гаевский оценил версию о замаскированном под самоубийство убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Своим мнением он поделился в комментарии «Ленте.ру».

Эксперт считает самоубийство градоначальника маловероятным, опираясь на оценки близких к Павлову лиц, включая коллег и однопартийцев.

Он напомнил, что для Украины умышленные убийства высокопоставленных лиц, замаскированные под самоубийства, не являются редкостью. В пример Гаевский привел смерти бывших министров времен второго президента Леонида Кучмы и сторонников Виктора Януковича из «Партии регионов» после его свержения.

В то же время эксперт считает маловероятной версию о политическом следе в гибели Павлова и считает, что ее нужно искать в экономической плоскости, так как партийная принадлежность не играет большой роли в местной политике на Украине.

Партийные флаги на местном уровне малозначимы, местные советы в большинстве своем состоят из аффилированных с местными элитами представителей Денис Гаевский Политолог

В полиции назвали три версии смерти Павлова

Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил, что следствие рассматривает три версии: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. После гибели мэра было возбуждено уголовное дело об убийстве. Планируется провести экспертизу оружия, баллистическую экспертизу и судебно-медицинскую, которая установит характер ранения.

Позже замначальника регионального управления Национальной полиции Украины Олег Слипчук озвучил выводы судмедэкспертов. Он рассказал, что на теле погибшего обнаружено одно огнестрельное ранение. Смерть наступила в воскресенье, 15 августа, в период между 06:00 и 07:00. Также Слипчук рассказал, что о вероятных угрозах Павлову следствию неизвестно.

Обстоятельства смерти

15 августа тело Константина Павлова было найдено на веранде загородного дома, рядом лежало ружье. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, президент Владимир Зеленский взял его под личный контроль.

Позже источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что отпечатки пальцев, смывы, пороховые газы и баллистика указывают на то, что произошло самоубийство. Предшественник Павлова на посту мэра Юрий Вилкул заявил, что не верит в эту версию.

Павлов стал мэром Кривого Рога в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».