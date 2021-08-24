На Украине назвали два главных тормоза развития страны

Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов назвал два основных тормоза развития государства, пишет «Комсомольская правда».

Экономист напомнил, что до развала Советского Союза Украина считалась самой процветающей республикой страны. Но потом, по словам эксперта, несколько богатых семей монополизировали целые ключевые отрасли экономики. Они финансировали политические партии и средства массовой информации, тем самым влияя на состав украинского парламента. «Олигархизация — главный тормоз Украины», — подчеркнул Суслов. Мешают развитию государства советы Запада, считает бывший министр. Наиболее сильное влияние оказывали Международный валютный фонд, американские консультанты «типа группы профессора Джеффри Сакса (экономист и директор Института Земли при Колумбийском университете — прим. «Ленты.ру»)».

«Украина очень долго жила по рекомендациям западных экспертов», — отметил он. Суслов напомнил, что Украина вступила во Всемирную торговую организацию на самых невыгодных условиях, а затем подписала «заведомо кабальное» соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это привело к тому, что со временем экономика государства становилась все больше сырьевой. На этом фоне унаследованные от СССР технологические и промышленные достижения терялись и утрачиваются до сих пор, считает политик.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что США разорвали в клочья экономику Украины. По его мнению, за три десятка лет независимости «Украина так и не сложилась как государство».