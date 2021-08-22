В России заявили о разорванной американцами «в клочья» экономике Украины

Американцы разорвали в клочья экономику Украины, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Климова, за 30 лет независимости «Украина так и не сложилась как государство». Причин тому несколько, «в том числе и необходимое время для появления собственной государственности», считает сенатор.

«Кроме того, хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", эта участь постигла именно Украину», — добавил он.

Климов считает, что у Украины был хороший потенциал, заложенный еще в СССР, но теперь это «государство — банкрот». «Мы знаем, кто им отдает команды из Вашингтона, кто их кормит», — заявил сенатор.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал истерикой слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о единственном способе остановить Россию.

