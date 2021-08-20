На Украине придумали новый способ «остановить» Россию

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook назвал единственный способ «остановить» Россию. Об этом политик написал дипломат написала на своей странице в Facebook.

Климкин считает, что Украине нужен «совместный успех» с США.

Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию Павел Климкин о способе остановить Россию

Климкин заявил, что, по его мнению, борьба за то, чтобы «остановить Путина», выиграна, но далеко не окончательно. «А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока что, согласитесь, нет». Дипломат считает, что Вашингтон не справился с созидательной задачей: созданием «нового Афганистана». По словам Климкина, вывод в этой ситуации таков, что неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, и в частности, за новую Украину.

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Ситуация в Афганистане

15 августа талибы (движение «Талибан», запрещено в России) вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за катастрофическую ситуацию, которая сейчас разворачивается в Афганистане, на четырех президентов США, руководивших страной с 2001 по 2021 годы — Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа и Джо Байдена. Сейчас, считает Шредер, необходимо «признать реальность» и сосредоточиться на обеспечении внутренней стабильности Афганистана.

Действующий же канцлер ФРГ Ангела Меркель, перед уходом с поста предупредила своих однопартийцев по правящей Христианско-демократической партии (ХДС), что Германия будет обязана эвакуировать 10 тысяч афганцев. Она заявила, что страну могут покинуть 2,5 тысячи жителей Афганистана, сотрудничавших с немецкими военными. Также, по ее словам, потребуется эвакуация адвокатов и правозащитников, которым грозят преследования со стороны движения «Талибан» («запрещено в РФ»).

Прощальные переговоры Меркель

Сама Меркель уже в пятницу, 20 августа, приедет в Москву на свои последние в должности канцлера ФРГ переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ — и первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19.

Темы обсуждения уже приблизительно известны: ситуация в Афганистане, в Белоруссии и на Украине. В Совете Федерации также предположили, что одной из тем переговоров может стать завершение проекта «Северный поток-2» и урегулирование конфликта в Донбассе. В Кремле же сообщили, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с канцлером ФРГ намерен обсудить развитие отношений Москвы и Берлина.

Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов пресс-служба Кремля о переговорах Путина и Меркель

А после Москвы, в воскресенье, 22 августа у Меркель запланирован визит в Киев. Политик проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. Однако Климкин видит в этой встрече исключительно угрозу для Киева. Он уверен, что Меркель планирует поставить украинского лидера Владимира Зеленского перед сложным выбором относительно строительства газопровода «Северный поток-2» и ситуации в Донбассе.

Я вижу большие риски. В чем цель Меркель? Не создать новую спираль нестабильности. Если посмотреть на ситуацию из Берлина — с одной стороны, [президент России Владимир]Путин с [президентом Белоруссии Александром]Лукашенко, классические автократы. С другой — западные общества. В центре — Украина, гибридное общество Павел Климкин Об угрозе переговоров Меркель и Зеленского

Экс-глава МИД Украины полагает, что пока еще действующий канцлер ФРГ перед своим уходом с поста будет делать упор на том, что политика следующей германской администрации неизвестна, и тем самым сможет принудить Зеленского к неприемлемым для Киева компромиссам.