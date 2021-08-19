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В России оценили заявление Зеленского о «радостном принятии» в Крыму

Совфед: слова Зеленского о радостном принятии в Крыму не имеют ничего общего с реальностью
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о «радостном принятии» в Крыму. Об этом сообщает РБК.

Сенатор отметил, что слова украинского лидера не имеют ничего общего с реальностью. «Я думаю, Зеленский попутал место и время. Когда он это говорил, он играл какую-то роль. Ничего общего с реальностью это не имеет и вызывает только улыбку», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров. По его словам, Россия давно информационно работала с крымчанами. «И паспортизация, и телевизор, и люди, которые приезжали. Я помню еще с "Квартала" — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане», — подчеркнул президент.

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