Зеленский лишил Крым статуса свободной экономической зоны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, лишающий Крым статуса свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Украинский парламент на внеочередном заседании 1 июля принял пакет законов, которыми отменил закон о СЭЗ «Крым», а также связанные с ним изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

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Закон «О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году сроком на десять лет.

На территории СЭЗ «Крым» действовал особый правовой режим экономической деятельности физических и юридических лиц, в том числе особый порядок применения норм регуляторного, налогового и таможенного законодательства Украины, а также особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали произошедшее аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.