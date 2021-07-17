В Крыму ответили Киеву на подсчеты ущерба от присоединения региона к России

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс ответил Киеву на подсчеты ущерба от присоединения региона к России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фикс, комментируя заявление о том, что Киев потерял 135 миллиардов долларов из-за «временной оккупации» полуострова, заявил об ошибочном характере подобных рассуждений. Депутат отметил, что Крым ничего не должен Украине, а выставленная сумма якобы нанесенного ущерба взята с потолка.

Крымский парламентарий призвал Киев посчитать, сколько денег власти Украины забрали из бюджета региона за время его нахождения в составе страны. Он задался вопросом, где же построенные на полуострове детские сады, школы, больницы, предприятия, дороги, городская и сельская инфраструктура. Помимо этого, Фикс отметил, что Киеву следует ответить на вопрос, когда будут возвращены вклады крымчан, оставшиеся в украинских банках, а также возмещен ущерб от различных блокад полуострова со стороны украинских властей.

Ранее старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что украинская экономика потеряла от присоединения Крыма к России в 2014 году 135 миллиардов долларов. «135 миллиардов долларов потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией», — отметил экономист, комментируя результаты исследования по заказу Центра по заказу представительства президента Украины в Крыму и фонда «Возрождение».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

