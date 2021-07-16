На Украине предложили способ «показать зубы» ВМФ России

Украине необходимо купить у США пять списанных патрульных катеров «Циклон», чтобы блокировать флот России в Крыму и получить постоянное присутствие в Черном море. Такой способ предложил главный редактор «Украинского милитарного портала» и военный эксперт Тарас Чмут на своей странице в Facebook.

«Пять 330-тонных лодок — это полная флотилия. "Циклоны" — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции Развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны. Их габариты, автономия и морепродукты позволяют уверенно действовать в любом районе Черного моря и даже совершать переходы в Средиземку», — написал он.

Чмут отметил, что лодки могут стать отличной площадкой для модернизации и «показа зубов» кораблям ВМФ России. По его словам, Украина также может получить постоянное присутствие рядом с Севастополем и Керченским проливом, «держать россиян в тонусе» и блокировать попытки входа торговых судов в крымские порты.

Военный эксперт при этом подчеркнул, что Украина теряет такое «окно возможностей», так как в настоящий момент покупка американских кораблей является непосильной задачей для военно-политического руководства.