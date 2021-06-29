На Украине заявили об «уничтожении» F-35B кораблей ВМФ России в Средиземном море

Истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II, взлетевший с британского авианосца Queen Elizabeth в Средиземном море, отработал атаку и дальнейшее «условное уничтожение» кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, заявляет украинское информационно-консалтинговое агентство Defence Express.

Отмечается, что данный самолет имеет как минимум ракеты класса «воздух-воздух», предназначенные «для самообороны», а также, возможно, всепогодные корректируемые боеприпасы. «Как видим, британцам отнюдь не помешала эшелонированная система ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») во главе с [самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления] А-50, которую во время своих учений выстроили русские», — уверяет агентство.

Таким образом в Defence Express прокомментировали совместные июньские учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море, которые проходят рядом с британской авианосной ударной группировкой, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth.