Бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал Украину отказаться от опасной авантюры, связанной с проведением международного саммита «Крымская платформа». Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это приведет к «тупиковой политике». «Надеюсь, рано или поздно, здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины», — отметил политик.

Исихос добавил, что нынешние власти Украины являются заложниками и в то же время жертвами «гегемонии» США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы.

«Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом», — подчеркнул политик.

Идею «Крымской платформы» выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Цель саммита — разъяснить украинцам и жителям Крыма, а также информировать мировое сообщество о том, что и почему произошло на полуострове.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.