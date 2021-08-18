На Украине увидели опасность во встрече Зеленского с Меркель

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел опасность в переговорах президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его мнению, угроза заключается в том, что украинского лидера могут принудить к неприемлемым для Киева компромиссам, передает «Обозреватель».

Экс-глава МИД уверен, что Меркель попытается убедить Зеленского в необходимости договора на ее условиях перед своим уходом с должности канцлера, она будет делать упор на том, что политика следующей администрации ФРГ неизвестна.

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«Я вижу большие риски. В чем цель Меркель? Не создать новую спираль нестабильности. Если посмотреть на ситуацию из Берлина — с одной стороны, [президент России Владимир]Путин с [президентом Белоруссии Александром]Лукашенко, классические автократы. С другой — западные общества. В центре — Украина, гибридное общество», — отметил Климкин.

Он добавил, что гибридность нестабильна, и ситуацию легко расшатать, в то время как Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, как с военной точки зрения, как и с точки зрения энергетической безопасности. Экс-глава МИД заключил, что перед встречей с Меркель Зеленскому или членам его команды следует наладить контакт с США, Евросоюзом или Польшей, чтобы выстроить четкую линию поведения.

Ранее Климкин заявил, что Меркель в ходе своего визита на Украину планирует поставить украинского лидера Владимира Зеленского перед сложным выбором. По мнению экс-главы украинского МИД, канцлер заставит украинского лидера принять какие-то решения относительно строительства газопровода «Северный поток-2» и ситуации в Донбассе.

