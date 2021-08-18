Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что после краха США в Афганистане борьба за построение на Украине демократии бессмысленно. Такое мнение он выразил в своем Facebook-аккаунте.

По словам политика, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году. «Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию», — отметил он.

Арестович заявил, что теперь Соединенные Штаты пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых были потрачены сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. «Спустя 30 лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы», — сказал политик.

Как считает советник украинского лидера, это доказывает, что «идеалы выше интеллекта», и при этом они могут застилать глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям. «В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет», — заключил он.

Ранее спикер украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что часть эвакуированных на Украину граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца. По его словам, в настоящее время их оформлением и размещением занимаются представители Государственной миграционной службы.

15 августа движение «Талибан» (запрещено в России) объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Многие государства начали эвакуировать своих граждан и завершать дипломатические миссии.