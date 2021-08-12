Россию обвинили в желании разделить Украину ради буферной зоны с Западом

Россия желает разделить Украину на две части: одну включить в состав Союзного государства, а другую превратить в буферную зону ради сдерживания Запада. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр иностранных дел республики Павел Климкин.

По его словам, присоединить к «новой империи» Москва хочет и всю территорию Белоруссии, в том время как ее президент Александр Лукашенко «ломает комедию, как в кукольном театре» и уже согласился признать Крым. «Типа ждет, когда российские олигархи ′′признают", а на самом деле троллит (президента Украины Владимира) Зеленского», — пояснил Климкин.

Он также обвинил белорусского лидера в стремлении быть вассалом президента России Владимира Путина и назвал украинские санкции против Минска недостаточными. «Наши санкции против Беларуси, в отличие от Евросоюза, чистая символика», — рассказал экс-глава МИД

9 августа Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает», — сказал политик. Он пояснил, что многие представители российского бизнеса не ведут дела на полуострове из-за риска попасть под западные санкции.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.