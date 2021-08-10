На Украине испугались возвращения в сферу влияния России

Главной целью командно-штабных тренировок Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые начались в стране 9 августа, является готовность к отражению «российской агрессии» и «преступных планов». С таким заявлением выступил министр обороны республики Андрей Таран, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам министра, Москва до сих пор держит курс на расширение своей сферы влияния с помощью создания марионеточных государств. Он испугался, что без должной подготовки войск возвращение Киева под контроль соседа окажется лишь вопросом времени. «РФ берет курс на наращивание напряженности в регионе, когда провокационно активизируются российские вооруженные силы вблизи границ Украины», — сказал Таран.

Военный также сравнил ситуацию вблизи границ республики с российско-грузинским конфликтом 2008 года. Он полагает, что под предлогом учений Россия может осуществить интервенцию, не обращая внимания на потери среди мирных жителей. «Сегодня снова "обучение", а потому мы пристально наблюдаем за подтекстом российских маневров и взиманием техники», — добавил глава Минобороны.

Ранее президент Украины сравнил Донбасс с Берлинской стеной, которая разделяет граждан одного государства. Он заявил, что регион «никогда не будет» русской территорией, и предложил «искать себе место в России» тем, кто хочет его отторжения от страны.