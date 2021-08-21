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Пушков ответил на «истерику» Украины из-за желания остановить Россию

Сенатор Пушков: экс-глава МИД Климкин впал в истерику, испугавшись ухода США из Украины
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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление бывшего главы украинского Министерства иностранных дел Павла Климкина о единственном способе «остановить» Россию при помощи США и заявил, что экс-министр «впал в истерику» из-за возможного ухода Соединенных Штатов из Украины, как это происходит в Афганистане. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Главная черта нынешней украинской элиты — постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. У страхов украинской элиты глаза особенно велики. В Киеве особенно хорошо понимают, что из себя представляет нынешняя Украина», — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что Киев не смущает сравнение с «полу-средневековым» Афганистаном и принципиальное различие ситуаций, а также фактически признание, что без США Украина — «ноль без палочки». По его словам, украинским властям важно только то, чтобы Соединенные Штаты их не бросили.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал единственный способ «остановить» Россию. Он уверен, что Украине нужен «совместный успех» с США. Дипломат считает, что Вашингтон не справился с созидательной задачей: созданием «нового Афганистана». По словам Климкина, вывод в этой ситуации таков, что неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, и в частности, за новую Украину.

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