Депутат Госдумы Затулин назвал гибельным для Украины взятый ею курс на борьбу с Россией

Для Украины станет гибельным взятый ею курс на борьбу с Россией. Таким его назвал первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА Новости.

«Идея независимости оказалась предана в пользу идеи независимости от России», — констатировал он, добавив, что эта концепция позволяет Киеву «быть зависимым от кого угодно», что, по его словам, и происходит сейчас.

Он указал, что, в частности, судебная система страны, по сути переподчинена Вашингтону, который фактически создал параллельную юстицию в республике.

Затулин напомнил, что страна, которая в 1991 году провозгласила независимость в границах Украинской ССР, к сегодняшнему дню потеряла Крым и примерно треть Донбасса.

«Является ли это окончательным, или распад будет продолжаться, конечно, зависит от того, каким образом власти Украины будут вести внутреннюю и внешнеполитическую линию», — сказал депутат, заметив, что, по его мнению, курс, которым сейчас движется Украина, является для нее «гибельным», поскольку это «курс борьбы с Россией, которая несравненно мощнее, сильнее и обладает большими возможностями».

Украина провозгласила суверенитет 24 августа 1991 года. После развала Советского Союза эта дата отмечается в республике как День независимости.