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На Украине рассказали о «разводе» от Меркель

Экономист рассказал о том, что Меркель «развела» Украину с «Северным потоком-2»
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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель «развела» Украину в вопросе поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал украинский экономист Юрий Атаманюк.

По его словам, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа, так как она смогла забрать у «дурных украинцев» транзит газа. Теперь энергетическая безопасность Европы будет зависеть именно от ФРГ, как основного газового хаба, подчеркнул эксперт. При этом Германия также обеспечит рост своей промышленности, добавил Атаманюк.

Киев же, по мнению специалиста, получил лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы и промышленность в упадке. Он рассказал, что в то же время Меркель, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. «То есть развели <…> по классике вот полностью», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американским лидером Джо Байденом и Ангелой Меркель восстановление переговоров по Донбассу и газопроводу «Северный поток-2». По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифирова, будет затронута тема гарантий энергетической безопасности для Украины в связи с «Северным потоком-2». «Германия заинтересована в функционировании "Северного потока 2", а мы как раз нет», — сказал представитель Зеленского.

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