Украина захотела помочь США из-за «неприятной ситуации»

США оказались в неприятной ситуации из-за Афганистана, но это не повлияло на подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает УНИАН.

«Еще раз подчеркиваю: мы понимаем, в какой неприятной ситуации оказались Соединенные Штаты. В Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам, чем можем. Но по состоянию на сейчас никаких негативных сигналов нет», — сказал Кулеба.

Он добавил, что украинские дипломаты днем и ночью работают над эвакуацией своих граждан из Афганистана.

Ранее Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне переносится на 31 августа из-за расширения программы визита.

15 августа представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили, что установили контроль над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну. Также сообщалось, что в данный момент между талибами и бывшими высокопоставленными чиновниками проходят консультации по формированию нового правительства.

