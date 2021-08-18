Глава МИД Украины опроверг информацию о брошенных в Афганистане военных

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что 12 военнослужащих республики были брошены в Афганистане на одной из американских военных баз недалеко от Кабула. Об этом в среду, 18 августа, сообщает «Интерфакс — Украина».

«Нет в Афганистане военнослужащих Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии Украины. Это частные лица, которые по частным контрактам нанялись на работу в Афганистане», — заявил Кулеба.

По словам главы МИД, именно эти люди находятся на военной базе. «Я прошу все медиа прекратить разгонять этот фейк о том, что 12 украинских военнослужащих брошены на произвол судьбы. Это частные лица, которые поехали туда работать, зарабатывать деньги», — повторил Кулеба.

При этом он заверил, что эти люди будут вывезены из Афганистана так же, как и остальные украинские граждане. «Мы с ними на связи, мы прилагаем все усилия для того, чтобы с той базы их достать. Эта база недалеко от Кабула, но поскольку это военный объект, талибы взяли его под свой контроль, — пояснил министр. — Это граждане Украины, и мы все равно им поможем».

Ранее сообщалось, что на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых 12 украинцев, а также грузины, румыны и болгары. Сестра одного из украинских контрактников, который служит в стране два года, рассказала, что всех американцев с базы забрали. Туда приходили члены «Талибана» (движение запрещено в России), обезоружили военнослужащих и пригрозили, чтобы те «не рыпались», иначе все будет «по-другому».