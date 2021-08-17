Глава МИД Украины рассказал об эвакуации граждан из Афганистана

Дмитрий Кулеба рассказал об эвакуации граждан Украины из Афганистана на частном самолете

Эвакуация граждан Украины из Афганистана не оплачивалась из государственного бюджета, рассказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Мы не платили за этот самолет, потому что когда началось наступление талибов, мы заранее начали искать варианты эвакуации», — отметил министр.

По его словам, власти нашли частный самолет, который находился в аэропорту Кабула. «Владельцы этого самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством для того чтобы забрать на борт граждан», — сказал Кулеба.

Он уточнил, что организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа. «Мы бы вывезли больше граждан Украины, но они просто не могли добраться на тот момент до аэропорта. Физически. А самолет должен был лететь, иначе он застрял бы и не вылетел вообще», — пояснил глава ведомства.

Министр отказался раскрыть детали подготовки следующих рейсов, поскольку, по его словам, «есть много желающих, чтобы украинская эвакуация не состоялась успешно».

Ранее спикер МИД Олег Николенко сообщил, что власти намерены эвакуировать еще 120 украинских граждан из Афганистана.

