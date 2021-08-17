Украина заявила о намерении эвакуировать еще 120 граждан из Афганистана

В МИД Украины заявили, что работают над эвакуацией еще 120 граждан из Афганистана

Министерство иностранных дел Украины установило связь еще с 120 гражданами, находящимися в Афганистане, и ведет работы по подготовке их эвакуации из страны. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, речь идет о вывозе украинцев афганского происхождения, которые работали в Афганистане по контракту. Он добавил, что в аэропорту Кабула граждан уже ожидает украинский самолет, однако начать эвакуацию не позволяют сложившиеся обстоятельства.

Как объяснил Николенко, разрешение на полет дается только военным самолетам. Кроме того, в самом аэропорту сохраняется нестабильная обстановка из-за огромного скопления людей и военных, что не позволит безопасно вывезти украинцев на родину. Спикер отметил, что параллельно власти намерены проработать другие возможные варианты эвакуации людей.

«Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы», — заверил Николенко и напомнил гражданам о необходимости обращаться за помощью в курирующие Афганистан посольства республики в Таджикистане или Пакистане.

Ранее стало известно, что на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. По словам родственницы одного из контрактников, она много раз пыталась дозвониться до украинского МИД, но никто не брал трубку. Также она рассказала, что на базу уже приходили члены «Талибана» (движение запрещено в России) и обезоружили всех солдат. Также боевики пригрозили, чтобы военнослужащие «не рыпались», иначе все будет «по-другому».

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Многие страны начали активно эвакуировать своих граждан и завершать дипломатические миссии.