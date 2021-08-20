В Госдуме высказались о новом способе Украины «остановить» Россию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, как «остановить» Россию. Об этом пишет RT.

По мнению депутата, украинский экс-министр, «выступая с такими пассажами», подчеркивает несамостоятельность властей страны. Кроме того, считает он, говоря о «независимости», официальный Киев имеет в виду разрыв всех отношений с Россией.

«Заявление Климкина интересно тем, что он прямо указывает на то, что есть так называемые власти в Киеве, а есть настоящие власти, которые находятся очень далеко, за океаном, и которые определяют матрицу поведения киевских властей», — заявил Новиков.

Он также подчеркнул, что «внешние хозяева» Украины хотят превратить страну «в анти-Россию», и вместо того чтобы развивать связи с Москвой, Киев делает ставку на США и их союзников.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook написал, что единственный способ «остановить» Россию — «совместный успех» с США.