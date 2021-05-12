Экономике Украины предрекли коллапс

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский предрек экономике страны коллапс из-за наращивания долговой нагрузки. По его словам, нынешняя власть «живет одним днем» и тем самым создает проблемы следующим поколениям, сообщает РИА Новости.

Экс-глава Минфина отметил, что киевские власти строят дороги в стране за счет заимствований под высокие проценты. Государственная автотранспортная служба Украины «Укравтодор» остается без выручки, а долги ложатся на «Дорожный фонд». Уманский считает, что в скором времени весь целевой фонд будет расходоваться на покрытие долгов, а на обслуживание трасс не останется денег.

«За шесть лет, которые будет вращаться облигация с купоном 12,75 процента годовых, государству придется дополнительно оплатить 76,5 процента», — заявил Уманский и подчеркнул, что перед Минфином станет необходимость привлечения через облигации большого количества денег и создания долговой пирамиды.

Бывший министр считает, что возможность гасить старые долги с процентами за счет новых иссякнет, а пирамида «лопнет как мыльный пузырь». И тогда на Украине может повториться аргентинский сценарий, когда была парализована финансовая система, не работали коммунальные службы, были перебои с электричеством и водоснабжением. Уманский призвал прекратить накапливать долг, чтобы избежать подобного прогноза и возвращения к «первобытно-общинному строю».

Ранее директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский заявил, что президент Владимир Зеленский боится «улицы» и не слышит тех, кто голосовал за него. По мнению эксперта, с таким подходом глава государства не сумеет построить успешную страну.