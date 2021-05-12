На Украине создали новое ведомство по борьбе с экономическими преступлениями

Правительство Украины создало новое ведомство по борьбе с экономическими преступлениями — Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщает Obozrevatel.
Бюро займется выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. БЭБ получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Его деятельность будет непосредственно координировать кабмин.
Работа бюро будет способствовать внедрению новых аналитических подходов в противодействии финансовым преступлениям, а также минимизации недобросовестной конкуренции, уверяют в правительстве.
В марте врезидент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности. Глава налогового и финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев заявлял, что БЭБ станет выявлять системные преступления, работая с базами данных.