Украинский эксперт рассказал о главном страхе Зеленского

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский в эфире телеканала «Наш» назвал главный страх президента Владимира Зеленского. По его мнению, глава государства боится «улицы» и не слышит тех, кто голосовал за него, передает РИА Новости.

«Президент боится "улицы", вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73 процента, которые голосовали за него», — рассказал украинский аналитик. Он добавил, что Зеленский слышит лишь сторонников радикала, экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко и других, тех, кто выходит к его офису на протесты.

По мнению эксперта, с таким подходом, слушая «окрики улицы», президент не сумеет построить успешное государство.

20 марта тысячи сторонников Стерненко устроили массовые беспорядки в Киеве. Они закидали здание офиса украинского лидера петардами, облили краской главный вход, разбили стекла и бросили внутрь файер. 9 апреля суд выпустил из СИЗО радикала, осужденного на семь лет колонии за разбойное нападение и похищение человека.