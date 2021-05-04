Украинские неонацисты решили провести акцию к 9 Мая

Украинские неонацисты решили устроить акцию в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ТАСС, мероприятие, которое запланировали сторонники ультраправых взглядов, пройдет с 7 по 9 мая в Ивано-Франковской области.

По данным издания, они намерены провести «военно-историческую реконструкцию» быта и боевых действий боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) и дивизии СС «Галичина».

Неонацисты анонсировали акцию, несмотря на осуждение марша в честь основания дивизии СС «Галичина», который состоялся в Киеве 28 апреля. Около 100 человек прошлись от улицы Арсенальной до майдана Незалежности.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали марш и подчеркнули, что категорически осуждают любые «проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического», а также попытки «пересмотреть правду» о Второй мировой войне.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов в 1943 году. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944-го дивизия пыталась сдержать наступление Красной армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.