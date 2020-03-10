Украинский министр провел рейд против «цыганских банд» вместе с неонацистами

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рейд на железнодорожный вокзал Киева вместе с неонацистами из организации С14. Об этом сообщает «Страна.ua».

Участники рейда заявили, что вышли против «цыганских банд». Они расклеили на вокзале плакаты с надписью «Вас могут ограбить цыгане». По итогам совместного похода министра и националистов было принято решение, что их организации будут помогать Национальной полиции в патрулировании вокзала чтобы зачистить его от этнических ОПГ, члены которых «прирожденные воры с хорошей смекалкой».

14 октября 2019-го стало известно, что Алексей Гончарук, занимавший на тот момент пост премьер-министра Украины, посетил концерт неонацистской группы «Сокира Перуна». Организатором мероприятия выступил Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины. В качестве доказательства приводились фото с политиком на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве символики. В то же время Гончарук заявил, что посетил мероприятие с целью провести встречу с представителями «Движения ветеранов Украины».

Группировка С14 известна рядом нападений на журналистов оппозиционных СМИ. В сентябре 2019 года бойцы организации напали на корреспондентку телеканала NewsOne и избили ее в прямом эфире. Членов С14 также подозревают в убийстве Бузины. Известные мировые издания, такие как Reuters, The Washington Post, а также парламент Великобритании охарактеризовали деятельность С14 как неонацистскую. Украинские и иностранные эксперты также придерживаются мнения, что в деятельности С14 имеются признаки неонацизма.

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