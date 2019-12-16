Зеленский заступился за доведенного до слез футболиста-неонациста

Президент Украины Владимир Зеленский заступился за играющего в испанском клубе «Альбасете» украинского футболиста Романа Зозулю, доведенного до слез фанатами, называвшими его неонацистом. Соответствующий пост глава государства разместил на своей странице в Facebook.

Зеленский написал, что Зозулю поддерживают не только фанаты его футбольного клуба, но и все граждане Украины. По его словам, он является не только классным футболистом, но также «настоящим патриотом, который любит свою страну и помогает нашим военным». «Мы с тобой! Жму руку!» — написал президент Украины.

До этого скандал вокруг украинского футболиста также прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины, где сочли оскорбительными речевки, которые фанаты озвучивали в адрес Зозули. Украинские дипломаты осудили футбольных фанатов за проявление нетерпимости и озвучивание «штампов российской пропаганды».

Сам скандал разгорелся во время матча второго дивизиона чемпионата Испании между «Альбасете» и «Райо Вальекано». Встреча не была завершена из-за поведения болельщиков, которые весь первый тайм скандировали «Зозуля, ты нацист». Футболисты «Альбасете» отказались продолжить игру после перерыва, и арбитр принял решение о переносе матча. СМИ писали, что в раздевалке нападающий заплакал.

Зозуля играет в Испании с 2016 года. Первой его командой был «Реал Бетис». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами, известными своими ультралевыми взглядами, был вынужден покинуть клуб, не проведя ни одного матча. Фанаты уличили Зозулю в нацизме после того, как изучили публикации футболиста в социальных сетях. Среди фотографий, вызвавших негодование у испанских болельщиков, был снимок Зозули рядом с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры. Кроме того, Зозуля известен как крупный жертвователь на нужды украинской армии в Донбассе.

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