Украинский футболист отомстил обозвавшему его бандеровцем поляку во время матча

Полузащитник польской «Ягеллонии» Тарас Романчук отказался пожимать руку игроку «Вислы» Доминику Фурману перед матчем национального чемпионата. Об этом пишет УНИАН.

Футболисты являются капитанами своих команд. Перед началом встречи они подошли к судьям, Фурман протянул Романчуку руку, однако тот демонстративно отказался пожать ее. При этом игрок «Ягеллонии» поприветствовал арбитров.

Конфликт между Романчуком и Фурманом возник в 2018 году. Тогда во время матча между «Ягеллонией» и «Вислой» произошла потасовка, в ходе которой Фурман обозвал соперника бандеровцем. Польский футбольный союз провел расследование, после чего оба спортсмена пообещали, что подобное не повторится.

Романчук родился на Украине, однако большую часть карьеры прожил в Польше. Он имеет двойное гражданство: в 2018-м спортсмен получил польский паспорт. В том же году игрок дебютировал за сборную этой страны.

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