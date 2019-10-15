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«Манчестер Сити» показал эмоции игрока сборной Украины после выхода на Евро-2020

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Пресс-служба «Манчестер Сити» показала ролик с подборкой эмоций футболиста сборной Украины Александра Зинченко после досрочного выхода национальной команды в финальную часть Евро-2020. Видео размещено в Twitter-аккаунте английского клуба.

Украинцы обеспечили себе путевку на континентальное первенство благодаря победе над Португалией (2:1) в восьмом туре квалификации 14 октября.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году. В нынешнем сезоне украинец провел семь матчей в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

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