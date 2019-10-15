Игрок сборной Украины отреагировал на стремление россиян «взять Евро»

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией (2:1) в рамках квалификации чемпионата Европы-2020 и упомянул российскую команду. Его слова прозвучали в эфире канала «Футбол 1».

23-летний форвард отметил, что к данному результату нужно относится спокойно. «Мы же не Россия, чтобы обыграть Шотландию и рассказывать, что возьмем Евро», — добавил он.

Яремчук стал автором первого гола в ворота португальцев. Второй мяч в составе украинцев забил Андрей Ярмоленко. Единственный мяч в ворота Украины забил Криштиану Роналду.

Сборная России крупно обыграла Шотландию (4:0) и Кипр (5:0), обеспечив себе участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020. На пресс-конференции после встречи с киприотами главный тренер команды Станислав Черчесов отметил, что целью россиян на первенстве Европы станет победа в турнире.

Украина также гарантировала себе участие на Евро благодаря победе над португальцами. В активе команды Андрея Шевченко 19 очков после семи игр. Украина занимает первую строчку в группе B.

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