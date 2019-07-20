Украинского футболиста «Манчестер Сити» осудили за рыбалку в России

Украинский вокалист Александр Сидоренко, известный по выступлениям в составе хип-хоп-коллектива «Танок на Майдані Конго», раскритиковал поведение футболистов-соотечественников, играющих или бывающих в России. Его слова приводит Sport Arena.

Сидоренко раскритиковал переход украинского защитника Александра Ордеца в московское «Динамо», который состоялся летом 2019-го. Также музыкант осудил хавбека «Манчестер Сити» Александра Зинченко, который ранее выступал в российской «Уфе».

«Вот Зинченко, например, ездит то на рыбалку в Россию, то играет за "Уфу", и ему это прощается. А разве не было войны, когда Зинченко играл за "Уфу"? Они как дети, а взрослеют, когда карьеру завершат», — считает Сидоренко.

Фото с рыбалки Зинченко опубликовал летом 2018-го года в своем Instagram-аккаунте. Согласно геотегу, футболист отдыхал на территории Краснодарского края.

Зинченко выступает за английский клуб с 2016-го. В «Уфе» полузащитник играл с 2015 по 2016 год.

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