Украинский игрок «Манчестер Сити» забил первый мяч за клуб и захотел уважения

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Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отметился первым забитым мячом за английский клуб и попросил журналистов об уважении. Его слова после матча приводит Daily Mail.

«Был ли мой удар навесом? Проявите немного уважения», — сказал Зинченко в ответ на предположение журналиста о том, что он забил мяч случайно, а изначально намеревался исполнить подачу в штрафную.

Зинченко забил один из девяти мячей «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка лиги с «Бертон Альбион» (9:0). Кроме украинца отличились Рияд Марез, Кевин Де Брейне, Кайл Уокер, Филип Фоден и Габриэль Жезус, оформивший покер.

22-летний полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Он перешел в английский клуб из «Уфы». В составе «горожан» Зинченко стал чемпионом Англии в сезоне-2017/2018.

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