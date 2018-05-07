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Украинец из «Манчестер Сити» увлекся празднованием и уронил чемпионский кубок

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@footbieES / Twitter

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко уронил чемпионский кубок во время празднования победы своей команды в Английской премьер-лиге. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Footbie España.

Футболист прыгал вместе с партнерами, повернувшись спиной к трофею. От легкого касания чаша упала с постамента, на что сам Зинченко отреагировал удивленным взглядом. Спортсмену помогли организаторы: они вернули трофей на место.

«Манчестер Сити» обеспечил победу в чемпионате за пять туров до финиша. Для «горожан» этот титул стал пятым в истории.

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