Украинец из «Манчестер Сити» увлекся празднованием и уронил чемпионский кубок

@footbieES / Twitter

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко уронил чемпионский кубок во время празднования победы своей команды в Английской премьер-лиге. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Footbie España.

Футболист прыгал вместе с партнерами, повернувшись спиной к трофею. От легкого касания чаша упала с постамента, на что сам Зинченко отреагировал удивленным взглядом. Спортсмену помогли организаторы: они вернули трофей на место.

«Манчестер Сити» обеспечил победу в чемпионате за пять туров до финиша. Для «горожан» этот титул стал пятым в истории.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!