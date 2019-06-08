Поцелуй украинского футболиста и журналистки в прямом эфире вызвал споры в сети

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над командой Сербии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Видео появилось в Twitter-аккаунте SportsBoxingUA.

Встреча состоялась 7 июня и завершилась со счетом 5:0 в пользу украинцев. После матча Зинченко ответил на вопросы журналистки Влады Щегловой. В конце интервью девушка пожелала команде удачи в следующих встречах, а Зинченко поцеловал ее в щеку.

Некоторые пользователи соцсетей посчитали поведение хавбека бестактным. «Хорошо, что она не врезала ему прямо на камеру. Потому что он это заслужил», — написал один из них. Другой задался вопросом, уместно ли это с профессиональной точки зрения. Выяснилось, что Зинченко и Щеглова были знакомы и проводили отпуск в общей компании.

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