Английский футболист получил желтую карточку за поцелуй соперника

Нападающий «Бернли» Эшли Барнс получил желтую карточку за поцелуй соперника в матче Английской премьер-лиги с «Кардиффом». Видео появилось в Twitter-аккаунте LFC.

В конце первого тайма Барнс вступил в перепалку с футболистом «Кардиффа», после чего неожиданно поцеловал в нос. Судья выписал ему предупреждение за неспортивное поведение.

Встреча завершилась победой «Бернли» со счетом 2:0. Команда занимает 14-е место в таблице АПЛ с 39 очками. «Кардифф» располагается в зоне вылета, на 18-й позиции с 28 очками.

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