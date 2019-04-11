Футболисты «Баварии» подрались

Футболисты мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и Кингсли Коман подрались во время тренировки команды. Об этом сообщает Bild.

Левандовски и Коман повздорили на занятии, прошедшем 11 апреля. В итоге футболисты накинулись друг на друга с кулаками, партнерам пришлось разнимать их. Главный тренер «Баварии» Нико Ковач решил не выгонять подравшихся с тренировки. Левандовски и Коман продолжили занятие в общей группе.

О причинах конфликта между футболистами не сообщается.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, опережая дортмундскую «Боруссию» на одно очко. Клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Ливерпулю».

Левандовски в нынешнем сезоне провел 37 матчей за «Баварию», забил 35 мячей и отдал 13 голевых передач. Коман сыграл в 22 матчах, в которых отличился шесть раз и отдал два результативных паса.

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